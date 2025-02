Empoli-Milan, Pulisic imprescindibile! Numeri e statistiche impressionanti

Empoli-Milan 0-2, una partita particolare quella vinta dai rossoneri ieri sera. Sergio Conceicao ha cambiato tutto nell'intervallo, dopo un primo tempo poco incisivo, anche a causa di una formazione decisamente poco offensiva. Nella ripresa, infatti, il Milan ha giocato con un 4-2-4 con Leao, Joao Felix, Gimenez e Pulisic in attacco. Lo statunitense non è andato in rete, ma è stato fondamentale quanto, se non di più, di Rafael Leao e Santiago Gimenez che hanno siglato i due gol. Per Pulisic ancora due assist e una manovra offensiva che, senza di lui, non è così fluida e importante. Ecco le pagelle dell'esterno rossonero dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA