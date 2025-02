Empoli-Milan 0-2 (90′): Pulisic inventa, Leao e Giménez decidono la partita

Al 53', sull'asse Theo Hernández-Rafael Leão a sinistra, il Milan mette Giménez davanti la porta. Decisivo l'intervento, in copertura, dell'ex Mattia De Sciglio per evitare il gol del vantaggio rossonero. Un minuto più tardi, però, la squadra arbitrale, già indecente nel primo tempo, sale in cattedra. Fikayo Tomori interviene, con un fallo, su Lorenzo Colombo lanciato verso la porta difesa da Mike Maignan. Ma con l'attaccante partito in clamorosa posizione di fuorigioco.

L'arbitro Luca Pairetto di Nichelino (TO) non perde tempo per estrarre il secondo cartellino giallo e, dunque, per espellere Tomori. Il V.A.R.? Non interviene. E il Milan resta in maniera assurda e ingiusta in dieci uomini. Il Milan resta, ad ogni modo, in costante proiezione offensiva e ci prova prima due volte con Leão (58' e 60'), poi con Giménez (61'), ma senza assistenza della buona sorte.

Al 65' Giménez entra in collisione con Luca Marianucci, difensore dell'Empoli. Reciproche scorrettezze, intervento del V.A.R., che invita Pairetto a punire con un'ammonizione l'attaccante del Milan e con un'espulsione diretta il centrale di D'Aversa. Ristabilita la parità numerica, Theo reclama un rigore per un intervento - dubbio - di Emmanuel Gyasi in piena area. Poi il Milan ne approfitta dei nuovi assetti tattici in campo per andare in vantaggio. Al 68', sul cross dalla destra di Pulisic, stacco imperioso di Leão in area di rigore e Devis Vásquez non può fare nulla: gol del Milan!

Conceição, allora, richiama in panchina al 69' l'olandese Tijjani Reijnders e inserisce Malick Thiaw. Cambia anche D'Aversa che, al 70', toglie dal campo Liam Henderson e Colombo per inserire Szymon Żurkowski e Christian Kouamé. Al 75', sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Theo, stacco di testa di João Félix e pallone di poco alto sulla traversa della porta difesa da Vásquez.

Poco male, perché il Milan raddoppia al 76': lancio lungo di Maignan, Giménez tiene il pallone e lo cede a Pulisic. L'americano restituisce la sfera al 'Bebote' che rientra sul sinistro e con bel tiro a giro fa secco Vásquez sul palo più lontano. Golazo del messicano! Due cambi per l'Empoli, poi, all'82', è João Félix che prova a replicare il cucchiaio mandato a segno in Coppa Italia contro la Roma: stavolta Vásquez resta in piedi fino all'ultimo e lo neutralizza.

Conceição richiama in panchina, all'84', João Félix e manda in campo Filippo Terracciano, riequilibrando un po' il suo Milan. L'Empoli bussa, all'87', con il destro di Ismael Konate che termina di poco fuori. L'arbitro concede 4' di recupero, ma non succede più nulla. Empoli-Milan 0-2 al 90': vittoria meritata del Diavolo, anche grazie ai cambi di Conceição nella ripresa. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>