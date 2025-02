Empoli-Milan 0-0 (45′): l’arbitro Pairetto è l’unico vero protagonista

Al 7', poi, intervento di Liberato Cacace - in ritardo, sulla tibia destra - su Kyle Walker. Dopo un altro 'silent check' al V.A.R., però, Pairetto non solo decide di non espellere il giocatore dell'Empoli, ma non tira fuori neanche un cartellino giallo. Il primo tiro in porta del match arriva al 10', grazie a Yunus Musah che, al termine di un'azione personale, conclude - debolmente - di sinistro tra le braccia dell'ex Devis Vásquez.

La replica dell'Empoli arriva al 15', in seguito ad una brutta palla persa da João Félix, con la ripartenza di Sebastiano Esposito. Il pallone termina sul destro di Alberto Grassi. Conclusione a botta sicura, murata, però, da Youssouf Fofana prima che la sfera termini dalle parti di Mike Maignan. Il portoghese João Félix incassa, al 18', anche un'ammonizione per simulazione: un inizio non brillante per l'ex Chelsea.

Il nuovo numero 79 rossonero, al 21', prova a farsi perdonare. Destro da fuori area, un po' strozzato, che termina di poco a lato del palo destro della porta difesa da Vásquez. L'Empoli perde per infortunio, al 28', il difensore centrale Mattia Viti: al suo posto dentro il georgiano Saba Goglichidze. Gli azzurri vanno ad un passo dal vantaggio al 33', quando un altro degli ex di giornata, Lorenzo Colombo, si libera in area di rigore e scarica un sinistro violento. Palo interno e il pallone, clamorosamente, esce fuori dallo specchio della porta.

Il ritmo della partita è buono, considerando che si gioca sotto la pioggia battente. Le due squadre si affrontano con le difese alte e rispondendo colpo su colpo, con Esposito che, al 36', fa ammonire Fikayo Tomori. Il Milan si riaffaccia dalle parti di Vásquez al 38', quando, su cross di Musah, Abraham va alla conclusione di piatto in area piccola. Pallone deviato in calcio d'angolo.

Il Milan prova a tenere in mano il pallino del gioco nel finale della prima frazione di gioco, soprattutto sull'asse di sinistra con Theo Hernández, Álex Jiménez e João Félix. Pairetto, al 43', risparmia un'ammonizione sacrosanta ad Esposito per un intervento da dietro, in ritardo, sulla caviglia dello stesso fantasista portoghese. Conduzione di gara quasi ai limiti dell'inspiegabile.

L'arbitro concede 3' di recupero, nei quali i rossoneri tentano un assalto alla porta difesa da Vásquez. Liam Henderson, in pieno recupero, stende Theo al limite dell'area di rigore empolese. Ammonizione per lui, punizione dal limite per il Diavolo. Tira lo stesso Theo, conclusione bassa sul primo palo che termina però fuori. Empoli-Milan 0-0 al 45': il Diavolo dovrà fare ben altro, nella ripresa, per portare a casa l'intera posta in palio. E stare molto attento a non concedere nulla, dietro, ai padroni di casa. Neanche mezzo episodio dubbio o controverso. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del secondo tempo di Empoli-Milan >>>