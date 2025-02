Pagelle Empoli-Milan 0-2: Gimenez primo gol, Conceicao strepitoso

PAGELLE EMPOLI-MILAN - Ci si aspetta un Milan nuovo e in parte è così: in campo, però, dei cinque ultimi arrivati, ci vanno solo Walker e Joao Felix, ma in panchina ci sono Rafa Leao e Pulisic, quanto basta per parlare di grande cambiamento. I rossoneri partono decisamente bene, anche se fanno fatica a concludere. I presupposti ci sono tutti, con un Joao Felix subito ispirato, che però pian piano viene oscurato nel corso del primo tempo. Negli occhi dalla prima frazione rimane il palo di Colombo, ma in realtà è il Milan a fare la partita e a fare anche tante cose buone: tentativi di inserimento, recupero palla alto, trappola del fuorigioco. Spesso, però, sono sbagliati i tempi di inserimento di Jimenez e Tammy Abraham è troppo nascosto e impreciso. Ecco perché nella ripresa entrano anche Rafa Leao e Gimenez per la svolta. Inoltre, il protagonista del primo tempo è Pairetto: clamoroso rosso non dato per fallaccio su Walker (neanche giallo!) e ammonizioni a caso per i rossoneri, mentre i toscani la passano sempre liscia. Menzione per i moviolisti: clamorosa disparità di giudizio rispetto a una settimana fa per il contatto in area su Tammy Abraham, molto simile a quello di Thuram, e ora non rigore. La ripresa inizia con un grande Milan in possesso e che crea tantissimo. Poi, però, il disastro definitivo di Pairetto: rosso per Fikayo Tomori che nasce da fuorigioco clamoroso. Menzione speciale qui per Conceicao, che non cambia nulla e lascia tutti i giocatori offensivi. Viene premiato. Rimane in dieci anche l'Empoli (giustamente in questo caso) e il Milan dilaga: prima Rafa Leao e poi il primo, splendido, gol di Gimenez regalano i tre punti, meritati e conquistati con testa.