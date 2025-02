Empoli-Milan, espulsione di Tomori per doppia ammonizione. Che beffa

Espulsione per doppia ammonizione per Fikayo Tomori al 54' di Empoli-Milan. Per un fallo su Lorenzo Colombo partito in fuorigioco

L'arbitro Luca Pairetto di Nichelino (TO) non perde tempo per estrarre il secondo cartellino giallo e, dunque, per espellere Tomori. Il V.A.R.? Non interviene. E il Milan resta in maniera assurda e ingiusta in dieci uomini.