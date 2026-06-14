Da quando il nome di Ruben Amorim è stato accostato alla panchina del Milan, la principale critica mossa da alcuni tifosi rossoneri è stata: "Arriva da un fallimento al Manchester United". Una sentenza inequivocabile, ma è importante contestualizzarla per comprenderne il reale valore. I 'Red Devils', negli ultimi anni, hanno distrutto la carriera di quasi chiunque sia stato ingaggiato, che sia un giocatore, un dirigente o un allenatore.

Milan, Amorim ha davvero fallito allo United?

Old Trafford, il tritacarne dei sogni

Amorim può fare bene al Milan?

Amorim ha davvero fallito al Manchester United?Il lavoro svolto allo Sporting, aveva portato i 'Red Devils' a puntare su di lui dopo l'esonero di Erik Ten Hag, esercitando la clausola daper portarlo in Inghilterra. In Premier League, tuttavia,non è riuscito a riproporre lo stesso calcio mostrato in Portogallo, né a ottenere gli stessi risultati. Nelle 63 partite alla guida del, il tecnico ha mantenuto una media di appena 1,43 punti a partita. Il 5 gennaio 2026 vienedopo uno sfogo in conferenza stampa e due pareggi consecutivi contro Wolverhampton e Leeds. Tuttavia, è importante sottolineare che, al momento dell'esonero, lo United si trovavaun piazzamento tutto sommato discreto.Negli ultimi dieci anni, ilha esonerato(Moyes, Giggs, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Carrick, Rangnick, Ten Hag e Amorim). L'ultimo titolo vinto risale all'annata sportiva, l'ultima stagione diin panchina. Da quel momento, i 'Red Devils' hanno spesosul mercato, senza mai tornare ad essere realmente competitivi. Un'infinità di giovani in rampa di lancio sembravano aver preso il loro talento una volta entrati ad 'Old Traffod':per citarne alcuni tra i più recenti.edper tornare indietro di qualche anno.Nessuno può sapere con certezza quale sarà l'impatto dicon il mondoe con il calcio italiano, ma senz'altro si tratta di un allenatore con grandi idee e un discreto bagaglio di esperienza. Di certo, il portoghese non offre la garanzia immediata di un profilo comeche già conosce bene la Serie A e sa come si vince uno Scudetto. Tra tutti i nomi circolati nelle ultime settimane, forse quello diè il più vicino all'idea di, l'identikit tracciato dalla proprietà nell'incontro all'hotel 'Four Season' con una cerchia ristretta di giornalisti. Perché?(classe 1985, ha la stessa età di Cristiano Ronaldo),e con un'idea di calcio fatta die riaggressione alta. Tra il tecnico portoghese e l'allenatore del Como c'è anche una somiglianza nei tratti del volto, che ha subito scatenato l'ironia dei tifosi rossoneri sui social. Noi di, come sempre, aspetteremo il verdetto del campo prima di dare un giudizio definitivo, perché fare previsioni piace a tutti, ma studiare e approfondire restano il nostro mantra.