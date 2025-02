Milan verso un allenatore italiano: le ultime su Conceicao e opzioni | PM

La stagione è in un momento cruciale, il Milan si gioca la qualificazione alla prossima Champions League e la possibilità di vincere il secondo trofeo con Sergio Conceicao in panchina (la Coppa Italia, dopo la Supercoppa Italiana), ma le voci sull'allenatore non si placano. La strada per il tecnico portoghese è in salita. Gli obiettivi sono difficili da raggiungere e ci sono situazioni anche fuori dal campo non proprio semplicissime. Non tutti nel Milan sono convinti della sua permanenza e, per questo, si sta già sondando il terreno per non farsi trovare impreparati in caso di cambio. Stavolta, il nuovo nome, sarebbe italiano.