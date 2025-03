Panchina Milan, De Zerbi cercato: e spunta un retroscena su Bennacer

Il Milan avrebbe cercato di ingaggiare Roberto De Zerbi per la panchina: e a questo proposito è emerso un retroscena su Ismael Bennacer

Nelle ultime ore è emerso un retroscena davvero molto interessante relativo al Milan, che lega Roberto De Zerbi ad Ismael Bennacer. Come noto, infatti, il centrocampista algerino nel corso della sessione di calciomercato invernale si è trasferito al Marsiglia, dove ha trovato l'allenatore ex Sassuolo. Dopo un avvio molto buono, però, le sue prestazioni sono state sempre meno incisive e, recentemente, è stato molto criticato. Nonostante ciò per il suo allenatore rimane comunque un punto di forza, anche perché è un suo pallino da diverso tempo a questa parte.