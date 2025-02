Milan, senti De Zerbi: “Bennacer top player. Alza notevolmente il livello”

Roberto De Zerbi , allenatore del Marsiglia , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa soffermandosi in modo particolare su Ismael Bennacer , arrivato a gennaio dal Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, De Zerbi stregato da Bennacer: quante parole al miele!

Su Ismael Bennacer: "È un titolare. È anche un giocatore che alza notevolmente la qualità della squadra, è un top player. Ma anche Rongier lo è, proprio come Hojbjerg. Ci sono due su tre che giocano in questa posizione. Vedremo. Abbiamo bisogno di avere molti giocatori forti del livello di Bennacer, Hojbjerg, Rongier... Non lo vedo come un problema! Io faccio giocare chi è più forte al momento. Abbiamo bisogno di avere giocatori forti".