Milan, Pavlovic l’unico che si salva. Meno male che doveva partire

Feyenoord-Milan 1-0, una brutta sconfitta per i rossoneri di Sergio Conceicao. Il Diavolo dovrà recuperare il gol e cercare di vincere con due gol di differenza martedì a San Siro per garantirsi gli ottavi di finale della Champions League. Nella bruttissima partita in terra olandese, l'unico a salvarsi davvero è stato Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo ha dato segni importanti ed è stato forse l'unico promosso della gara. Pavlovic ha cercato di mettere delle pezze importanti nella retroguardia e ha addirittura spinto in attacco negli ultimi minuti. Ecco i voti di Pavlovic dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA