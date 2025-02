Feyenoord-Milan 1-0 (90′): sconfitta meritata, al ritorno servirà un’impresa

Al 53', dopo un'iniziativa di un incontenibile Igor Paixão, va al tiro Carranza, il quale, contrastato da Strahinja Pavlović, tira fuori non creando problemi a Maignan. Il Milan fa enorme fatica ad entrare in ritmo: davanti crea poco e niente, dietro soffre terribilmente le ripartenze del Feyenoord, che appare più pimpante. Non è un caso se gli olandesi vincono ogni contrasto.

Conceição, allora, opta per una doppia sostituzione: fuori Malick Thiaw e Christian Pulisic, dentro Fikayo Tomori e Samuel Chukwueze al 60'. Il Diavolo prova a giocare in maniera più offensiva, ma in campo si denota tanta confusione. Molti gli errori, da una parte e dall'altra, ma se da un lato la stanchezza comincia a far capolino nelle gambe dei giocatori del Feyenoord, è il Milan che dovrebbe - dall'altro - cercare di essere più preciso e 'sul pezzo' per cercare il pareggio.

I rossoneri alzano il baricentro, ma difettano in qualità. Bosschaart, al 70', richiama in panchina l'ottimo Gijs Smal e inserisce, al suo posto, Hugo Bueno. Non appena riprende il gioco va al tiro Tijjani Reijnders che, da fuori area, stoppa di petto fa scendere il pallone e conclude al volo. Il pallone termina di poco alto sulla traversa. Ma è Paixão che, al 72', dopo aver vinto il contrasto con Kyle Walker, tenta il gol dell'anno da metà campo dopo aver visto Maignan fuori dai pali.

Pallone fuori, ma applausi scroscianti dal 'de Kuip'. Rafael Leão - subissato dai fischi dai tifosi del Feyenoord - è l'unico degli attaccanti del Milan che sembra ispirato e si conquista un calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, bravo al 73' Wellenreuther sulla botta da fuori area di Chukwueze. Altro doppio cambio per Bosschaart al 79'. Fuori Givairo Read e Quinten Timber, dentro Jeyland Mitchell e Ibrahim Osman.

All'81' prova il sinistro Pavlović, ma non impensierisce Wellenreuther. Conceição, all'83', richiama in panchina Santiago Giménez (totalmente fuori partita) e Leão, inserendo Tammy Abraham e Francesco Camarda. Ma è il Feyenoord che, all'84', sugli sviluppi di un contropiede, a sfiorare il raddoppio con Anis Hadj Mussa. Bravo, nell'occasione, Pavlović a stoppare il tiro del fantasista prima che termini dalle parti di Maignan.

Ultimo cambio, all'85', per il Feyenoord, con Paixão che lascia il posto, dopo la standing ovation del suo pubblico, a Luka Ivanušec. Si accende, all'88', João Félix, che si crea lo spazio per calciare e tira: blocca il pallone a terra, con sicurezza, Wellenreuther. Bravo anche a trattenere la sfera sull'arrivo dell'accorrente Abraham. L'arbitro José María Sánchez concede 6' di recupero nei quali il Milan prova l'assalto finale alla ricerca del pareggio.

Camarda, al 94', prova a svettare sulla punizione di Theo Hernández, ma è in posizione di fuorigioco. Non succede, di fatto, più nulla. Feyenoord-Milan 1-0 al 90': brutta e meritata sconfitta per i rossoneri di Conceição. La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League è ancora possibile. Ma, al ritorno a 'San Siro' tra sei giorni, servirà tutt'altro Milan. E una vera e propria impresa sportiva.