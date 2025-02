Feyenoord-Milan 1-0: gol di Paixão, ma che papera di Maignan …

Il Feyenoord di Pascal Bosschaart trova il vantaggio contro il Milan di Sérgio Conceição in occasione della partita di andata dei playoff della Champions League 2024-2025. Al 3', l'attaccante brasiliano Igor Paixão, dalla sinistra, si accentra e tira in porta appena dentro l'area di rigore. Mike Maignan interviene, ma non trattiene: la sfera gli sfugge dalle mani sul suo palo e si insacca alle sue spalle per il gol degli olandesi. Feyenoord-Milan 1-0 .... LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale della partita tra Feyenoord e Milan >>>