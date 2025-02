Pagelle Feyenoord-Milan 1-0: Maignan colpevole, ma si salva solo Pavlovic

PAGELLE FEYENOORD-MILAN - Peggio di così non poteva iniziare e la partita ne risente, soprattutto nel primo tempo. I rossoneri prendono gol dopo 3 minuti su papera di Maignan, subito dopo un'occasione per Reijnders in avvio. I rossoneri faticano a reagire e le occasioni arrivano quasi a caso. La più clamorosa la fallisce Rafa Leao, solo davanti al portiere. Il primo tempo finisce 1-0, ma c'è la sensazione che quasi non si sia giocato. Nella ripresa non va molto meglio. I rossoneri alzano il baricentro, ma non riescono a creare veri pericoli. Sembra una partita più casuale che studiata. Incredibile, considerando il loro cambio di allenatore.