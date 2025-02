Feyenoord-Milan 1-0 (45′): pochissimo Diavolo, una sofferenza immane

Il Diavolo reagisce e va al tiro, al 16', con João Félix, ma è il Feyenoord che tiene in mano il pallino del gioco e conduce il match a un ritmo molto alto nonostante si giochi sotto la pioggia battente. Leão (che qualche istante prima ha assunto un antidolorifico per un problema alla caviglia) va giù in area di rigore al 30' per un intervento di Thomas Beelen e poi, sul proseguimento dell'azione, è João Félix ad impegnare Wellenreuther al termine di una bella azione personale.

Protestano i padroni di casa, al 32', invece, con Paixão che cade a terra in area del Milan in un corpo a corpo con Strahinja Pavlović. Anche qui, però, l'arbitro spagnolo José María Sánchez non ravvisa gli estremi del penalty. Un minuto più tardi, un'occasione per parte. Prima è Anis Hadj Mussa a provarci, di sinistro: tentativo velleitario. Sul capovolgimento di fronte, Beelen chiude benissimo, all'ultimo istante, sul sinistro di Leão a tu per tu con Wellenreuther.

Paixão è scatenato: al 37' parte in contropiede, salta un paio di giocatori e tenta la conclusione da fuori area di precisione. La palla sbatte sulla parte alta della traversa della porta difesa da Maignan. Ancora brividi per il Milan. Kyle Walker ancora in netta difficoltà con Paixão, costretto a ripiegare in calcio d'angolo dopo l'ennesima iniziativa dello scatenato brasiliano sulla fascia sinistra.

L'arbitro concede 3' di recupero, nei quali Leão prova a servire Santiago Giménez in area di rigore. Il 'Bebote', però, autore di un primo tempo piuttosto negativo davanti ai suoi ex tifosi e contro la sua ex squadra, prova a servire nuovamente il portoghese. Ma senza successo. Feyenoord-Milan 1-0 al 45': vantaggio ampiamente meritato per gli olandesi, con i rossoneri che sembrano essere in balìa di una squadra, sulla carta, nettamente inferiore. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo tra Feyenoord e Milan >>>