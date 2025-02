Milan, Pavlovic rassicura tutti i tifosi: “Combatteremo per voi”

Il messaggio di Pavlović arriva in un momento delicato della stagione, con il Milan che si trova ad affrontare una serie di difficoltà, sia in campionato che in Champions League. La sconfitta contro il Feyenoord ha complicato il cammino dei rossoneri, ma il difensore ha voluto sottolineare l’importanza del sostegno dei tifosi, un elemento cruciale in questo momento di difficoltà.