Milan, Conceicao vs Fonseca: numeri a confronto, ma il salto di qualità non c’è

I rossoneri stanno ancora cercando il giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva, un aspetto fondamentale per competere ai massimi livelli. Conceição, fin dal suo arrivo, ha cercato di imprimere la sua impronta sul gioco della squadra, puntando su aggressività e intensità, ma i numeri dicono che qualcosa ancora non funziona.

Conceição vs Fonseca: il confronto tra i due tecnici portoghesi — L’esonero di Paulo Fonseca e l’arrivo di Conceição a fine dicembre hanno segnato un cambio di rotta per il Milan, ma i numeri dicono che il miglioramento non è stato così netto come ci si aspettava. Dopo sei partite di Serie A e tre di Champions League, il bilancio tra i due allenatori è abbastanza equilibrato:

• Vittorie in Serie A: Fonseca 3 - Conceição 3

• Sconfitte in Serie A: Fonseca 1 - Conceição 1

• Vittorie in Champions League: Fonseca 1 - Conceição 1

• Gol segnati tra Serie A e Champions: Fonseca 11 - Conceição 18

• Gol subiti tra Serie A e Champions: Fonseca 10 - Conceição 12

Se da un lato Conceicao è riuscito a dare maggiore incisività all’attacco, dall’altro la squadra ha subito più gol rispetto alla gestione Fonseca. La fragilità difensiva è un problema che il Milan dovrà risolvere in fretta, perché il tempo stringe e la lotta per la qualificazione in Champions League si fa sempre più serrata.

Qualificazione a rischio: il Milan deve reagire subito — Dopo la sconfitta contro il Feyenoord, la situazione in Champions si fa delicata. Il Milan non può più permettersi passi falsi se vuole sperare negli ottavi di finale. Serviranno prestazioni convincenti nelle prossime partite, e soprattutto una maggiore solidità difensiva per evitare che il sogno europeo svanisca troppo presto.

La palla ora passa a Conceicao, chiamato a trovare soluzioni immediate per rimettere in carreggiata la squadra. La sua idea di calcio offensivo è chiara, ma il Milan ha bisogno di più equilibrio per tornare a essere competitivo ai massimi livelli. I prossimi impegni diranno molto sul futuro della stagione rossonera.