Uno dei candidati principali per il ruolo di direttore sportivo del Milan è Fabio Paratici, che potrebbe portare con sé un super talento dalla Serie B. Il club rossonero, infatti, come noto è alla ricerca di un dirigente che possa svolgere quell'incarico e che è assente, di fatto, dall'addio di Paolo Maldini. Finora ci sarebbero stati degli incontri con diversi profili. Tra questi Andrea Berta, che però è molto vicino all'Arsenal, ed anche Igli Tare, sponsorizzato da una parte della dirigenza e un po' meno dall'altra. L'ex Juventus e Tottenham, ad oggi, sembra essere in pole position, sebbene le trattative non siano assolutamente alle fasi finali.