Milan, Pedullà rivela retroscena su Paratici-Allegri: e poi fa il nome di Conte …

Pedullà: "Milan, accostare Paratici ad Allegri è una forzatura. Direi Conte ..."

Sul rapporto tra Fabio Paratici e Massimiliano Allegri: "Paratici non è un nome in dirittura d'arrivo al Milan. Hanno parlato, stanno parlando, ma non sono in dirittura d'arrivo. Se mi chiedono di Paratici, l'allenatore di riferimento è Massimiliano Allegri, perché hanno lavorato insieme ed è l'allenatore di riferimento. L'ultimo anno di Allegri alla Juventus, il tecnico andò in discussione già a gennaio e l'intenzione del management era quello di cambiare. I rapporti tra Paratici ed Allegri si stavano deteriorando già da febbraio 2019, tanto che quando Agnelli chiese come vedesse il futuro lui gli disse che era tempo di cambiare. E a quel punto i rapporti sono cambiati. Il dire che non si sono lasciati tanto bene è un eufemismo. L'accostare i due mi sembra una mezza forzatura. Hanno lavorato insieme, ma poi ognuno è andato per la sua strada. Per il Milan è giusto uscire dall'equivoco dal tabù italiano".