Milan, Pedullà: “La proprietà non c’è. Serve qualcuno che parli”

"Per vincere devi avere una società che ti faccia vincere". Così Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato nel suo video su 'YouTube' della situazione in casa Juventus e Milan. Ecco il suo parere: "Alcune società pensano di potere vincere con un soffio di vento, il discorso vale per la Juventus e anche per il Milan. Se prendi una bandiera del club da dirigente dev'essere competente. Mi devi dare la ciccia. Se non hai una società presente non vai da nessuna parte".