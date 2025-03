Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani, sportivi e non, in edicola nella mattina di oggi, lunedì 10 marzo 2025. Il momento, infatti, è delicato per il Diavolo che vive un presente in cui sta cercando di risollevarsi dopo le ultime batoste e, nel frattempo, si proietta verso un futuro che potrebbe portare sicuramente più soddisfazioni in casa rossonera. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA