Allenatore Milan, la bomba: “Allegri, ok di massima”. Ecco lo stipendio

Il Milan ha di fronte a sé un finale di stagione comunque importante. Dovrà vincere più gare possibili in Serie A per sperare in un piazzamento europeo e dovrà battere l'Inter per qualificarsi alla finale di Coppa Italia e provarla a vincere. Nonostante questo, la dirigenza sta programmando già il futuro (QUI QUANTO SAPPIAMO), con il nuovo allenatore che potrebbe essere italiano. Voci importanti su Massimiliano Allegri. Ecco la clamorosa bomba.