Milan, Paratici in pole position per il ruolo di DS? Ecco l’indiscrezione

Che sia arrivata la svolta per la caccia al DS? Il Milan continua a sondare il terreno per occupare quel fondamentale slot mancante: il direttore sportivo. Sono stati tanti i nomi circolati in queste ultime settimane, da Berta a Modesto per citarne solo due, ma, secondo quanto riportato da SportMediaset, sembrerebbe che i rossoneri stiano accelerando su un nome in particolare.