Milan Primavera, Scotti e Liberali mettono le ali a Guidi: che numeri!

Il Milan Primavera vola e continua a sorprendere. La vittoria di oggi contro il Lecce porta il giovane Diavolo dritto in finale della Coppa Italia Primavera 2024-25. Il lavoro dell'allenatore Guidi è sotto gli occhi di tutti e non era per nulla facile. Dopo che l'under 20 rossonera aveva brillato nella scorsa stagione, sfiorando il successo in Youth League, molti dei talenti hanno salutato la categoria. Parliamo ad esempi di Camarda, Zeroli, Bartesaghi e non solo . Per questo era quasi una ripartenza da zero per Guidi, che ha trovato quasi subito la strada giusta da cui partire. In attacco il Milan Primavera è trascinato da giocatori di assoluto talento: Ibrahimovic, Bonomi e non solo. Mattia Liberali e Filippo Scotti sono i due attaccanti che stanno brillando maggiormente in questa stagione. Per il primo si sta rivelando quella della vera esplosione, mentre per Liberali si tratta di una conferma ulteriore dopo sprazzi di talento visti nella stagione passata. Ecco i loro numeri stagionali con Guidi .

Andiamo a vedere la loro prestazioni contro stagionali grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Scotti ha giocato molto di più rispetto a Liberali nel Milan Primavera. Per il primo sono 13 partecipazioni a gol (9 reti e 4 assist). Per Liberali 'solo' 4, ma con meno della metà dei minuti giocati. I tiri in porta a partita sono molto simili, così come i tocchi in area avversaria. Entrambi svariano molto in campo, ma Liberali, come possiamo vedere dalle heatmap, preferisce spostarsi sulla destra, mentre Scotti rimane spesso al centro. Entrambi sono giocatori fondamentali per il successo stagionale del Milan Primavera, che, come detto prima, giocherà per portare a casa la Coppa Italia di categoria. Anche in campionato, i rossoneri sono in piena corsa per i playoff con una stagione fatta di continuità. Scotti e Liberali sono una coppia d'oro, vedremo se lo saranno in futuro anche per la prima squadra.