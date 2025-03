Coppa Italia Primavera – Pagelle Milan-Lecce: Scotti super. Liberali…

Primo tempo spumeggiante, occasioni da una parte e dall'altra. Le più importanti portano la firma di Scotti e Sala per i rossoneri, Bertolucci per il Lecce. Longoni salva il risultato. Il secondo tempo si apre con i salentini in avanti, ma è il Diavolo a resistere e portarsi in vantaggio. Scotti sguscia via tra i centrali del Lecce e buca Rafaila. Gol pesante e decisivo.