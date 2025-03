Milan, manca milanismo! Clamorose voci su Ambrosini: ecco di che si tratta

Il Milan sta per iniziare la programmazione per il futuro. Le due mosse fondamentali saranno il nuovo direttore sportivo e l'allenatore ( ECCO QUANTO SAPPIAMO NOI ). Secondo Calciomercato.com, dal 20 marzo in poi, si entrerà nella fase operativa della ristrutturazione con Furlani indaffarato con colloqui e non solo. La presenza di Ibrahimovic a Casa Milan sarebbe un segnale importante: lo svedese resterebbe comunque protagonista, con un ruolo più da manager.

Milan, possibile ritorno di Ambrosini! Ecco con quale ruolo

Non solo un DS, il Milan starebbe cercando anche un Head of Football. Ecco di cosa si tratta. Il focus di questa figura, continua Calciomercato.com, sarebbe rivolto a una sintesi tra le dinamiche di campo e tra salotti istituzionali. Si cercherebbe una persona in grado di incarnare e rappresentare al massimo i valori del milanismo e che sia esperto. Secondo il sito, Demetrio Albertini, ex rossonero, potrebbe essere un'idea. Il Milan sarebbe anche tentato dal riportare nel club Massimo Ambrosini. Per l'ex centrocampista ci sarebbe una stima molto alta. Al momento sarebbero solo idee.