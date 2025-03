La riorganizzazione deve essere affidata al DS, ma non solo

Secondo Ordine, la riorganizzazione complessiva del Milan, molto deludente in questa stagione, non può essere affidata esclusivamente a Zlatan. E preannuncia novità, non soltanto nella figura indispensabile del DS, con relativa scelta dell'allenatore che sostituirà Sérgio Conceição. Il club di Via Aldo Rossi, infatti interverrà in quei settori dove sono emerse disfunzioni e sono apparsi vuoti. Potenziandone la struttura. Verosimile, dunque, pensare a nuove figure nell'area sportiva. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sfida all’Inter per il top player del Real Madrid >>>