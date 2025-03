Nelle ultime ore sono giunte importanti novità in merito al possibile trasferimento di Rafael Leao, attaccante del Milan, al Liverpool. L'esterno portoghese non ha vissuto la miglior stagione della sua carriera. Oltre ai numeri in termini di assist e gol, infatti, anche a livello comportamentale ci sono stati alcuni eventi che ne hanno segnato l'annata. Da una parte il cooling break con Theo Hernandez contro la Lazio, dall'altra le continue esclusioni dal 1', sia con Paulo Fonseca in panchina che sotto la guida tecnica di Sérgio Conceicao. Per tutti questi motivi la sua permanenza in rossonero sembra essere tutt'altro che scontata.