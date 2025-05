Milan, Letizia durissimo contro la società: poi il solito elogio a Maldini. Ma ...

“Sono il giocatore più perdente della storia”, disse un paio di anni fa Qualcuno*. Perché perdere in campo non è un disonore incondizionato. Un Milanista può insegnarti cos’è la sconfitta tanto quanto la vittoria. C’eravamo (come popolo, io no per motivi anagrafici) a Milan-Cavese, nella stessa misura e nello stesso entusiasmo di Milan-Steaua. Ecco perché i Milanisti non accettano lezioni di sport, da chi di sport non sa nulla. Perché provare a organizzare (senza riuscirci) una lega secondaria di football americano con un attore ex wrestler, non significa sapere di sport, mi dispiace. L’unico lato positivo del fatto che il Milan non tornerà mai più a vincere con questa proprietà è che dopo il famoso “Non parlerò fin quando non vinceremo”, quantomeno ci risparmieremo chicche come “Vogliamo davvero fare la fine dell’Inter?”. P anche “Non può vincere ogni anno la stessa squadra se no diventa meno interessante”".