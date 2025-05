Milan, il programma del weekend: Primavera a Torino. L’Under 18 …

(fonte: acmilan.com) Stagione che si avvia al tramonto ma con ancora molto da dire per il Settore Giovanile rossonero: saranno cinque le gare ufficiali in programma tra sabato 10 e domenica 11 maggio. L'unica sfida casalinga sarà quella dell’Under 15 maschile, impegnata nel ritorno degli Ottavi contro l'Empoli, dopo lo 0-0 dell'andata registrato in Toscana. Per tutte le altre formazioni saranno trasferte da affrontare con attenzione in vista del finale di stagione, soprattutto per la Primavera che a Torino vuole proseguire la corsa ai Playoff dopo la vittoria con l'Udiense per 4-0.