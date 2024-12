Per la Stella Rossa, Milojevic sembra essere intenzionato a rivoluzionare completamente la formazione vista in campionato contro il Tekstilac Odzaci. In porta, Gutesa. In difesa possibile spazio per Mimovic e Seol come terzini, con Spajic e Djiga al centro. A centrocampo Elsnik e il grande ex di turno Krunic. Felicio Milson e Silas sugli esterni, con Maksimovic alle spalle di Ndiaye. Ecco le probabili formazioni di Milan-Stella Rossa.