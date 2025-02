Milan, un altro Tomori grazie a Walker! Una statistica parla chiaro

Milan, Fikayo Tomori arriva da due partite al top. Oggi dovrebbe riposare contro l'Empoli, ma sia nel derby contro l'Inter che contro la Roma in Coppa Italia, l'inglese è stato nettamente tra i migliori in campo dei rossoneri. Due gare che hanno riportato Tomori in testa ai difensori rossori e a un livello che forse non si vedeva dalla seconda parte del campionato terminato con lo scudetto per la squadra guidata da Stefano Pioli. Un inglese sempre concentrato e in totale controllo delle sue giocate difensive. Possono essere state le voci di mercato che lo hanno caricato, ma non è un caso che queste prestazioni siano arrivate con un compagno di reparto al suo fianco: Kyle Walker. Il terzino del City ha giocato proprio queste ultime due partite con Tomori e i numeri non mentono. Andiamo a vederli.