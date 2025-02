Milan, l’ex di Walker lo raggiungerà in Italia: “Vuole il meglio per i figli”

Nelle scorse settimane avevamo riportato l'attacco di Lauryn Goodman, ex di Kyle Walker, nei confronti dell'inglese, per essersi trasferito al Milan: "Lauryn non riesce a credere che Kyle stia anche solo pensando di trasferirsi in Italia. Pensa che sia egoista e che dovrebbe rimanere nel Regno Unito per assolvere alle sue responsabilità di padre. Lauryn tira fuori Kyle in quasi ogni conversazione e tiene persino traccia delle sue mosse di carriera. Alcuni dei suoi amici pensano che sia giunto il momento per lei di concentrarsi sulla sua vita e sulla sua felicità. a già iniziato a valutare le opzioni e lo seguirà se necessario".