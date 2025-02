Milan, rivoluzione e continuità. Il mercato estivo per non ripetere gli stessi errori

Prima di iniziare qualsivoglia discorso c'è da fare una premessa. Il mercato invernale del Milan non ha corretto tutti gli errori commessi in precedenza e non ha riempito quei vuoti e quelle lacune che fanno ancora parte della rosa rossonera. Il mercato invernale del Milan è un intervento netto, forte e conciso per il breve termine. L'obiettivo, se ci fosse bisogno di sottolinearlo, rimane quello di partecipare alla prossima edizione della Champions League . Tradotto: bisogna assolutamente concludere tra le prime quattro posizioni in classifica.

Rivoluzione e continuità

Detto ciò, il Milan si riscopre come una squadra piena di talento. Non ci volevano certamente Joao Felix e Santiago Gimenez per farlo tornare in mente, ma queste due pedine, più un certo Sergio Conceicao, sembrano aver aperto il vaso di Pandora. I rossoneri rimangono molto emotivi e hanno l'arduo compito di trovare una qualità smarrita da tempo: la continuità. Ci vuole pazienza e soprattutto lavoro, ma i primissimi spunti sono più che positivi. Ora arriva l'Empoli, ovvero l'esame migliore possibile per testare questo "nuovo" Milan. La squadra di Conceicao è chiamata a vincere, ma non solo domani. Il Diavolo ha il vitale bisogno di conquistare punti su punti per avanzare e spaventare chi, al momento, si pone davanti a lui. La Champions League, poi, è un qualcosa da vivere sul momento: prima si supera l'ostacolo Feyenoord e poi chissà, magari ci divertiremo.