Milan, il 4-2 fantasia è davvero possibile? Sì, ma a una sola condizione

Se vi capita di fare un giro sui social scoprirete di un sentimento che sembrava ormai estinto: i tifosi del Milan sono impazienti di veder giocare la propria squadra. Pare assurdo, ma è davvero così. L'entusiasmo del calciomercato invernale ha trovato il suo picco dopo la sfida, vinta per 3-1, contro la Roma in Coppa Italia. Ma non da subito, bensì dal 59esimo minuto: ovvero quando in campo sono entrati Joao Felix e Santiago Gimenez. I due attaccanti hanno infiammato San Siro, tanto da far riscoprire vecchi sentimenti e sensazioni, in particolar modo per il fantasista portoghese arrivato in prestito dal Chelsea. Ora, però, i tifosi del Diavolo si pongono una semplice domanda: vedremo mai Joao Felix, Gimenez, Leao e Pulisic insieme dal primo minuto?