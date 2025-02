Milan, Tomori è rinato. Pavlovic, il percorso intrapreso è quello giusto

Il percorso di Pavlovic

Stessa decadenza ma inizio diverso, invece, per Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, arrivato dal Salisburgo durante l'ultima estate per un cifra vicina ai 20 milioni di euro, comincia pure bene la stagione. Vero, vi sono comunque alcuni errori ma il centrale sembra promettere bene e i tifosi confidano in lui. Tuttavia, Pavlovic mostra delle lacune tattiche evidenti col passare del tempo: si fa portare a spasso dagli attaccanti, interviene in modo sconsiderato e mantiene raramente la sua posizione difensiva. Anche lui, come Tomori, retrocede in panchina e, ovviamente, si rumoreggia che possa essere ceduto dopo soli sei mesi in rossonero.