Empoli-Milan, probabili formazioni: Joao Felix dà subito. Mentre riposano…

Nella giornata di oggi, sabato 8 febbraio , alle ore 18:00, il 'Carlo Castellani - Computer Gross Arena', sarà teatro del match tra l'Empoli di Roberto D'Aversa e il Milan di Sérgio Conceicao, valevole per la 24^ giornata della Serie A 2024-2025. I rossoneri arrivano da due prestazioni tutto sommato convincenti contro l'Inter in campionato, nel pareggio per 1-1, e contro la Roma in Coppa Italia. Il Diavolo deve solo vincere per mantenere vive le speranze di raggiungere il quarto posto. Ecco le probabili formazioni di Empoli-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. COME STA L'EMPOLI>>>