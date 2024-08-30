Pianeta Milan

Alex Jimenez

Alex Jimenez

Alex Jimenez

20

Età:
21 (8 May 2005)
Altezza:
1.77 m
Peso:
70 kg
Valore di mercato:
4 mln
Profilo
Tutto su Alex Jimenez, difensore dell'AC Milan e del Milan Futuro, la squadra U23 rossonera, iscritta in Serie C. Lo spagnolo, ex Real Madrid, è stato riscattato nell'estate 2024, anche se gli spagnoli vantano ancora un'opzione di recompra. Ecco chi è il terzino iberico: costo, ruolo, caratteristiche, stipendio e carriera.

Carriera

Alex Jimenez nasce a Leganès, in Spagna, l'8 Maggio 2005. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid (dove è arrivato nel 2012), ha maturato esperienza con il Real Madrid Castilla nella stagione 2022/23 (168 minuti giocati e un assist) prima di passare in prestito al Milan nell'estate del 2023. Lo spagnolo viene aggregato alla Primavera di Ignazio Abate e colleziona 19 presenze, dando un ottimo contribuito anche in Youth League, dove l'Under 19 rossonera arriva fino alla finalissima. La stagione 2023-24 è quella del debutto con la Prima Squadra, avvenuto il 2 gennaio 2024 in Coppa Italia contro il Cagliari con Stefano Pioli allenatore. Al termine del campionato avrà totalizzato 5 presenze, ricevendo l'investitura di Vice Theo Hernandez. Sarà Zlatan Ibrahimovic, infatti, a spiegare che nella stagione 2024-25 il giocatore farà la spola tra Prima Squadra e Milan Futuro, la formazione Under 23 rossonera, iscritta al campionato di Serie C. A lui spetta il ruolo di alternativa a Theo Hernandez.

Ruolo e caratteristiche tecniche Alex Jimenez

Lo spagnolo nasce terzino destro di ruolo, ma dimostra subito una notevole duttilità e un apprezzabile facilità all'adattamento. Viene infatti spostato a sinistra, malgrado sia destro di piede, e pure più avanzato, viste le sue spiccate doti offensive. Velocità, corsa, progressione palla al piede, tecnica e capacità di inserimento sono le sue caratteristiche principali, anche se per sfondare ai massimi livelli dovrà lavorare sulla tenuta difensiva e migliorare nella marcatura uno contro uno. In Under 23, con il Milan Futuro viene impiegato anche da esterno alto.

Come viene descritto in Spagna

Alex Jimenez è stato descritto come un nuovo Carvajal, ma dotato di una forza fisica maggiore, intesa come capacità di anticipo e grinta. Punta l'uomo con facilità e vede in Alexander-Arnold il suo idolo.

Quanto è costato Alex Jimenez al Milan

Jimenez è stato riscattato dall'iniziale prestito del Real Madrid nell'estate 2024. Il Milan ha investito su di lui 5 milioni di euro, anche se sul giocatore pende ancora un'opzione di recompra a favore delle Merengues. Lo spagnolo ha firmato un contratto con scadenza a giugno 2028, con opzione di rinnovo di un'ulteriore stagione.

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2023-24 Milan Serie A 3 0 Coppa Italia 2 0 5 0