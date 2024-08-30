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Tutto su Alex Jimenez, difensore dell'AC Milan e del Milan Futuro, la squadra U23 rossonera, iscritta in Serie C. Lo spagnolo, ex Real Madrid, è stato riscattato nell'estate 2024, anche se gli spagnoli vantano ancora un'opzione di recompra. Ecco chi è il terzino iberico: costo, ruolo, caratteristiche, stipendio e carriera. Carriera Alex Jimenez nasce a Leganès, in Spagna, l'8 Maggio 2005. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid (dove è arrivato nel 2012), ha maturato esperienza con il Real Madrid Castilla nella stagione 2022/23 (168 minuti giocati e un assist) prima di passare in prestito al Milan nell'estate del 2023. Lo spagnolo viene aggregato alla Primavera di Ignazio Abate e colleziona 19 presenze, dando un ottimo contribuito anche in Youth League, dove l'Under 19 rossonera arriva fino alla finalissima. La stagione 2023-24 è quella del debutto con la Prima Squadra, avvenuto il 2 gennaio 2024 in Coppa Italia contro il Cagliari con Stefano Pioli allenatore. Al termine del campionato avrà totalizzato 5 presenze, ricevendo l'investitura di Vice Theo Hernandez. Sarà Zlatan Ibrahimovic, infatti, a spiegare che nella stagione 2024-25 il giocatore farà la spola tra Prima Squadra e Milan Futuro, la formazione Under 23 rossonera, iscritta al campionato di Serie C. A lui spetta il ruolo di alternativa a Theo Hernandez. Ruolo e caratteristiche tecniche Alex Jimenez Lo spagnolo nasce terzino destro di ruolo, ma dimostra subito una notevole duttilità e un apprezzabile facilità all'adattamento. Viene infatti spostato a sinistra, malgrado sia destro di piede, e pure più avanzato, viste le sue spiccate doti offensive. Velocità, corsa, progressione palla al piede, tecnica e capacità di inserimento sono le sue caratteristiche principali, anche se per sfondare ai massimi livelli dovrà lavorare sulla tenuta difensiva e migliorare nella marcatura uno contro uno. In Under 23, con il Milan Futuro viene impiegato anche da esterno alto. Come viene descritto in Spagna Alex Jimenez è stato descritto come un nuovo Carvajal, ma dotato di una forza fisica maggiore, intesa come capacità di anticipo e grinta. Punta l'uomo con facilità e vede in Alexander-Arnold il suo idolo. Quanto è costato Alex Jimenez al Milan Jimenez è stato riscattato dall'iniziale prestito del Real Madrid nell'estate 2024. Il Milan ha investito su di lui 5 milioni di euro, anche se sul giocatore pende ancora un'opzione di recompra a favore delle Merengues. Lo spagnolo ha firmato un contratto con scadenza a giugno 2028, con opzione di rinnovo di un'ulteriore stagione.