Milan, Pellegatti sconfortato: “Rischiamo figuracce. Mercato e futuro…”

"Sotto i tre punti veramente molto poco. È stato un Milan poco spettacolare. La squadra in questo momento non sta bene, non riesce a interpretare un minimo filone o copione di gioco. Il Milan non si è reso quasi mai pericoloso, solo con un grandissimo Jimenez. Questo 1-0 salva la panchina di Fonseca, ma giocando così non si va da nessuna parte. Non credo che la dirigenza cambi, anche se la squadra è veramente in difficoltà, con poco animo. Il futuro vedremo, ma mi sembra un Milan che si trascina, partita dopo partita. Nelle prossime partite di rischiano delle figuracce. Sono i dirigenti che devono decidere, ma continuare così non sembra possibile. Per il mercato servono rinforzi, anche sul piano psicologico e per gli infortuni. Il Milan non può sbagliare, ma al momento ha toccato il fondo per le prestazioni".