Verona-Milan 0-1 (90′): Reijnders-gol, tre punti di platino | Serie A News

Il Milan, al 46', ha subito una doppia chance. Ci provano prima Emerson Royal, poi Tijjani Reijnders, ma senza fortuna. Al 49' gran palla forte, a tagliare, di Álex Jiménez a servire sul palo opposto l'accorrente Samuel Chukwueze. Il nigeriano, a tu per tu con Lorenzo Montipò, tocca però in corsa male la sfera e il portiere può allontanarla con il pugno dall'area piccola.

Al 56', però, quasi dal nulla, dopo altri dieci minuti di scarsa attitudine offensiva, il Milan va in vantaggio. Filtrante, geniale, in profondità di Youssouf Fofana a trovare l'inserimento di Reijnders dalle retrovie. L'olandese, appena entrato in area di rigore, fulmina Montipò con un piatto destro a mezza altezza e porta i rossoneri avanti. Il Verona reagisce subito e, dal 57' al 59', crea due occasioni con Tomaš Suslov. Sulla prima, in particolare, è bravo Mike Maignan ad evitare ulteriori guai.

Zanetti cambia e, al 60', toglie dal campo Grīgorīs Kastanos: dentro, al suo posto, Suat Serdar. Il gol sembra aver sbloccato un po' psicologicamente il Milan, che, al 63', con una bella azione personale di Álex Jiménez sfiora il raddoppio. Montipò deve distendersi alla sua destra per togliere dall'angolino il sinistro, potente, del classe 2005 cresciuto nella 'cantera' del Real Madrid. Montipò, al 65', deve anche chiudere su Chukwueze (ben lanciato da Reijnders) con un'uscita disperata.

Due minuti più tardi (67') Reijnders, salito notevolmente di tono nella ripresa, prova a servire sulla corsa Emerson Royal: il destro del brasiliano, però, è deviato e termina fuori. Al 70' Fonseca cambia: richiama in panchina Chukwueze e inserisce Davide Calabria. Il capitano va in difesa, si alza proprio l'ex Tottenham nel ruolo di esterno offensivo. Matteo Gabbia deve immolarsi per chiudere sul cross di Jackson Tchatchoua, poi è Malick Thiaw a chiudere in area piccola su Livramento.

Zanetti prova ad aumentare il peso in attacco e, al 73', toglie dal campo Darko Lazović: dentro il centravanti Daniel Mosquera. Qualche minuto più tardi (80') ancora più vigoria al reparto offensivo: fuori Reda Belahyane (obiettivo di mercato del Milan, sotto tono) e dentro anche un altro centravanti, Casper Tengstedt. Sugli sviluppi di un corner, all'83', Daniliuc per poco non trova la deviazione vincente, con Maignan che sembrava fuori causa.

Il Milan, all'87', va vicino al raddoppio quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Theo Hernández, Reijnders prova la volée, ma la sua conclusione di destro non è fortunata. All'89' altro cambio per Fonseca: fuori Emerson Royal e dentro Fikayo Tomori per i minuti finali. L'arbitro Livio Marinelli della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM) comanda 5' di recupero, nei quali c'è un contatto - in area rossonera - tra Terracciano e Tengstedt. Non c'è nulla, si prosegue.

Conclusione di Suslov al 95', ma è velleitaria: pallone in curva. Verona-Milan 0-1 al 90': partita tutto sommato modesta da parte del Diavolo ma, con tantissimi assenti e la defezione di Leão a gara in corso, in un clima gelido, va bene così. Per ora bastano i tre punti, nelle prossime partite si potrà pensare anche a giocare decisamente meglio. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>