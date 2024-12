Verona-Milan 0-0 (45′): Diavolo lento, Leao infortunato | Serie A News

Sempre i padroni di casa ci provano, al 13', con il destro da lontano di Grīgorīs Kastanos, ma anche il cipriota non ha grande fortuna. Paura, al 15', per Youssouf Fofana. Il francese resta a terra, dopo uno scontro fortuito con un avversario, per qualche minuto. Si teme un problema al ginocchio, ma si tratta soltanto di un colpo (doloroso): l'ex Monaco riprende regolarmente il suo posto in mezzo al campo.

Al 23' il Milan bussa, per la prima volta, alla porta di Lorenzo Montipò. Ci prova, da appena fuori area, il nigeriano Samuel Chukwueze con il suo classico sinistro a giro. Conclusione, però, debole e centrale che non crea alcun problema all'estremo difensore della squadra di Zanetti. Due minuti più tardi (25') ecco la prima ammonizione del match: la rimedia il rossonero Emerson Royal per un intervento, duro e in ritardo, su Suslov lanciato in contropiede.

Suslov è in palla e in partita. Al 28', approfittando di un errore in costruzione del Milan, il numero 31 dell'Hellas prova ancora una volta il sinistro, appena entrato in area di rigore. Stavolta è bravo Maignan a distendersi sulla sua destra ed a deviare lateralmente la sfera. Al 28', sulla sgasata a sinistra di Álex Jiménez, calcio d'angolo per il Diavolo: sulla battuta, colpo di testa di Tammy Abraham ad anticipare Montipò e pallone sul fondo.

Il 'dramma', sportivo ovviamente, per il Milan arriva intorno alla mezzora. Si fa male Leão, che sente tirare: problema muscolare il portoghese: al 32' lascia il suo posto in campo a Theo Hernández. Theo si mette in difesa, sulla sinistra, si alza nel ruolo di esterno offensivo Álex Jiménez, che ha già ricoperto quella posizione varie volte in Serie C con il Milan Futuro di Daniele Bonera.

Dopo vari minuti di gioco ristagnante a metà campo, il Milan va vicino al gol al 41'. Destro, potente, da fuori area dell'ex Filippo Terracciano: una bomba che Montipò, con punta della dita, alza sopra la traversa. Si tratta, forse, della prima vera chance concreta per una rete rossonera. Al 44', poi, il Milan chiede un altro penalty per un contatto, in piena area gialloblu, tra Abraham e il centrocampista di casa, Ondrej Duda. Anche qui, però, veloce 'silent check' al V.A.R. e l'arbitro Marinelli lascia proseguire.

Assegna, poi, 4' di recupero in cui, però, eccezion fatta per un tentativo di combinazione a sinistra tra Theo e Álex Jiménez e un tiro, velleitario, da fuori di Chukwueze, non succede nulla. Verona-Milan 0-0 al 45': servirà tutt'altro Milan, nella ripresa, per portare a casa tre punti. O, almeno, per provare a farlo.