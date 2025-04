Risultati Serie A, Milan-Fiorentina 2-2: tabellino e marcatori | News

Milan-Fiorentina 2-2, il tabellino

Parte malissimo il Milan, che pronti via si trova sotto 0-2 al 10' con due reti segnati in 3 minuti. Prima Albert Gudmundsson supera Mike Maignan con uno scavetto e costringe Malick Thiaw a farsi autogol. Poi Moise Kean riceve un cross da Dodo al termine di un'azione corale e a porta sguarnita la deposita in rete. La reazione arriva a metà primo tempo con Tammy Abraham bravo ad incrociare in area. Nel secondo tempo sono tante le occasioni in avvio, ma la rete arriva solo al 64' con Luka Jovic, lanciato dalle retrovie da Youssouf Fofana. Dopo di che, nonostante le tante possibilità da una parte e dall'altra per vincerla, non ci sono altre marcature fino al termine dell'incontro. All'89' Dodo segna, ma si trovava in posizione di fuorigioco e quindi la rete viene annullata.