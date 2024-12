Serie A – Verona-Milan: la partita del Bentegodi in diretta | LIVE News

Amici di ' PianetaMilan.it ', benvenuti allo stadio 'Bentogodi' di Verona , dove stasera, alle ore 20:45 , andrà in scena Verona-Milan , partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 . Restate con noi, dunque, con tutte le news in tempo reale che vi accompagneranno al confronto tra i rossoneri di Paulo Fonseca e i gialloblù di Paolo Zanetti .

Verona-Milan, una tappa da non sbagliare per i rossoneri in Serie A 2024-25: i dettagli con i numeri, dove vederla e non solo