Verona-Milan, numeri, dove vederla e non solo: la preview

Così il Mister alla vigilia del match: "Ogni partita è importante, abbiamo lavorato per arrivare a questo match nelle condizioni di vincere. Abbiamo la consapevolezza che in questo momento la cosa più importante sono i risultati. Capiamo la frustrazione dei tifosi, noi per primi lavoriamo per vincere. Sento mie le critiche e i fischi, non sono solo per i giocatori, anzi. Magari sono soprattutto per me. Siamo tutti insieme, non mi defilo".

QUI HELLAS VERONA — L'Hellas Verona ha recentemente interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive in Serie A con una vittoria per 3-2 contro il Parma. Questo successo ha dato una boccata d'ossigeno alla squadra di Zanetti, che ora cerca di costruire su questa vittoria per migliorare la propria posizione in classifica. Tuttavia, la difesa rimane un punto critico, avendo subito gol in tutte le ultime 13 partite di campionato. L'Hellas Verona è determinato a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo contro il Milan. Gli scaligeri non potranno fare affidamento su Harroui, assenza pesante che si somma a quelle di Cruz, Frese e Okou. Nessuno squalificato, in diffida c'è un grande protagonista di questi mesi di stagione come il centrocampista Belahyane. Possibile conferma per la difesa a 3 vista nella vittoriosa trasferta del Tardini.

Paolo Zanetti non ha svolto la conferenza stampa prepartita, ma dopo il successo a Parma si è espresso così sul match contro i rossoneri: "Ci aspettano partite difficili, in Serie A bisogna sapere stare dentro le difficoltà con la testa giusta. Altrimenti si è sempre in discussione, anche perdendo settimana prossima contro il Milan. Sarà importante come affronteremo il Milan, con che testa e con che cuore".

I NUMERI PRE PARTITA

Il Milan ha vinto tutte le ultime sette partite di Serie A disputate contro l'Hellas Verona; i rossoneri hanno una striscia aperta di successi più lunga nella competizione solamente contro il Siena (nove, l'ultimo dei quali risalente al 19 maggio 2013).

Dopo aver subito due gol in ognuna delle prime tre giornate di questo campionato, il Milan ha mantenuto la porta inviolata in sette delle successive 12 partite di Serie A; nel periodo, nella competizione, solo il Napoli ha fatto meglio (otto clean sheet, ma con una gara in più dei rossoneri).

Rafael Leão, che ha realizzato tutte le sue tre reti di questo campionato in trasferta, ha già trovato tre gol contro l'Hellas Verona in Serie A: solo contro Cagliari, Lecce (cinque contro entrambe) e Fiorentina (quattro) ha fatto meglio nella competizione e con una rete eguaglierebbe già quanto fatto nello scorso torneo fuori casa.

DOVE GUARDARE HELLAS VERONA-MILAN

In Italia, Hellas Verona-Milan verrà trasmessa su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Fonseca. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — Sarà Livio Marinelli, 40enne direttore di gara della sezione di Tivoli, l'arbitro di Hellas Verona-Milan. 52 presenze in Serie A, quattro precedenti con i rossoneri con l'ultimo che risale a Milan-Sassuolo 1-0 della scorsa stagione. Ad assistere il fischietto laziale i guardalinee Del Giovane e Pagliardini, il quarto ufficiale Perri, il VAR Serra e l'AVAR Chiffi.

La 17ª giornata di Serie A sarà aperta proprio dalla sfida del Bentegodi. Il programma continuerà sabato 21 alle 15.00 con Torino-Bologna, alle 18.00 con Genoa-Napoli e alle 20.45 con Lecce-Lazio. Domenica 22 alle 12.30 Roma-Parma, alle 15.00 Venezia-Cagliari, alle 18.00 Atalanta-Empoli e alle 20.45 Monza-Juventus. Lunedì 23, in conclusione, Fiorentina-Udinese alle 18.30 e Inter-Como alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Atalanta 37; Napoli 35; Inter* 34; Fiorentina* e Lazio 31; Juventus 28; Bologna* 25; Milan* 23; Udinese 20; Empoli e Torino 19; Roma, Genoa e Lecce 16; Parma, Hellas Verona e Como 15; Cagliari 14; Monza e Venezia 10. (* una partita in meno). LEGGI ANCHE: Milan, Jimenez sorprende. Camarda freme: Fonseca punta sui giovani