Milan, Jimenez sorprende. Camarda freme: Fonseca punta sui giovani

Milan , Paulo Fonseca , come scrive 'La Gazzetta dello Sport', si affida di nuovo ai giovani del Milan Futuro . Come scrive la rosea, oggi contro il Verona dovrebbe giocare di nuovo da titolare Alex Jimenez , con il possibile impiego di Mattia Liberali dietro la punta Abraham (anche se si parla di Terracciano ). Non solo: convocato anche Francesco Camarda, che potrebbe entrare in campo a gara in corso. Al suo fianco, in panchina, dovrebbe sedere anche Lorenzo Torriani e il centrocampista Kevin Zeroli , che ha superato il fastidio alla coscia destra delle scorse settimane.

Milan, giovani in rampa di lancio! Jimenez stupisce. Camarda e Liberali...

Alex Jimenez, si legge, ha stupito contro il Genoa: dopo un inizio stagionale in cui non è stato preso in considerazione, lo spagnolo punta alla maglia da titolare. Contro il Grifone è stato tra i migliori in campo e ha sorpreso anche il feeling con Rafael Leao. Meno abbagliante, invece, l’esordio di Liberali, che ha faticato a prendere ritmo e trovare la posizione ideale. Tecnica e visione di gioco, però, sono di alto livello. E contro il Verona, Camarda potrebbe avere minuti importanti in prima squadra. Il “bomberino” è ancora alla ricerca del primo gol col Milan dei grandi, ma è in crescita ed è stato decisivo nel finale con la Stella Rossa. Tra i convocati anche Torriani e Zeroli. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Chukwueze via? Occhi sul talento della Premier League