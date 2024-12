Milan, Fonseca in bilico: Allegri possibile nome in caso di esonero?

Possibile esonero per Paulo Fonseca in caso di mancata vittoria contro il Verona: in lista presente anche il nome di Allegri

La sfida del Milan al “Bentegodi” contro il Verona non sarà solo una tappa del campionato, ma una vera e propria resa dei conti per Paulo Fonseca. I rossoneri, in ritardo di 14 punti dalla capolista Atalanta e a 8 lunghezze dalla zona Champions, sono obbligati a vincere per rimanere in corsa per i propri obiettivi stagionali e, soprattutto, per evitare il possibile esonero del tecnico portoghese.