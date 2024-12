Verona-Milan, probabili formazioni: sorpresa a centrocampo. E Camarda…

Per il Milan tanti giocatori non ci saranno. Pulisic, Musah, Loftus-Cheek e Okafor saltano la gara per infortuni muscolari. Out anche Alvaro Morata per tonsillite. Secondo la rosea Abraham dovrebbe partire da titolare in attacco. L'inglese sarebbe comunque in ballottaggio con Camarda per il posto dal primo minuto. Maignan in porta, difesa con Gabbia e Thiaw. Emerson Royal a destra, a sinistra Jimenez, con Theo Hernandez ancora in panchina. Qui la sorpresa: Terracciano sarebbe in vantaggio su Liberali e dovrebbe giocare affianco a Fofana. Reijnders, con Leao e Chukwueze, dietro Abraham. Ecco le probabili formazioni di Verona-Milan.