Coppa Italia, Inzaghi recupera un big per il ritorno contro il Milan: ecco chi è

La presenza di Lautaro rappresenta un grande vantaggio per l’Inter in vista della seconda partita della semifinale. Il “Toro” ha sempre mostrato il suo valore nei momenti cruciali della stagione e la sua leadership sdarà maggiore solidità alla squadra. Dopo aver saltato alcune partite per infortunio, Lautaro sarà a disposizione già per la sfida di campionato contro il Parma, ma l’appuntamento più atteso rimane il ritorno contro il Milan.