Italia Femminile, Soncin dopo la sconfitta: “Risultato che non ripaga la grande prestazione”

Nel post-partita di Solna, dove l' Italia Femminile ha visto sfumare il pareggio all'ultimo secondo, il commissario tecnico Andrea Soncin ha espresso tutta la sua delusione per l'epilogo della gara. Le azzurre, infatti, sono state sconfitte 2-1 dalla Svezia a causa di un rigore trasformato da Rolfo proprio al termine del recupero, un colpo difficile da digerire per la squadra italiana.

Soncin dopo la sconfitta in Solna: "Orgoglioso della prestazione, possiamo battere la Svezia"

“Un risultato che non ripaga la grande prestazione delle ragazze. Siamo rimaste in partita dall’inizio fino alla fine pagando oltremodo situazioni che non possiamo controllare. Ma sono molto orgoglioso di quanto fatto dalle ragazze, c’è molta fiducia per il futuro dopo una prestazione contro una squadra che solo pochi anni fa sembrava ingiocabile per noi. Adesso invece ce la possiamo giocare e sappiamo anche di poterle battere"