Amarcord – L’Hellas Verona-Milan deciso dalla perla di ‘Spizzi’ Florenzi

(fonte: acmilan.com) Passato e presente. Verona è stata una tappa fondamentale nel cammino Tricolore della stagione 2021/22, oggi la posta in palio è meno scottante. Ma Hellas Verona-Milan resta una partita attesa con entusiasmo dai sostenitori rossoneri e gialloblù. Clima opposto, dal dicembre odierno al maggio di allora, e annate differenti, i punti in comune sono rappresentati dal numero tre. Tre come le giornate da giocare per raggiungere il giro di boa della Serie A 2024/25. Tre come i delicatissimi turni che mancavano alla conclusione di un campionato entrato nella nostra storia. Tre anche come i punti da conquistare. E che nel passato sono arrivati in rimonta grazie alla doppietta di Sandro Tonali e al sigillo di Alessandro Florenzi, ecco il racconto del 3-1 rossonero dell'8 maggio 2022.