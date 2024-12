Prima difficoltà difensive, poi offensive. Se si risolve col lavoro o serve il mercato: "L'ultima volta abbiamo parlato del processo dal primo giorno. Noi lavoriamo valutando le partite, perché non c'è molto tempo. Succede, per esempio, che abbiamo avuto problemi in difesa in area a Cagliari, quindi lavoriamo su questo e non abbiamo più avuto problemi da quel momento. Però abbiamo tempo solo per lavorare su questo. La partita dopo è diversa, arriva una squadra che difende basso e lavoriamo su questo. Abbiamo poco tempo e cerchiamo sempre di migliorare quegli aspetti. Per me la squadra è migliorata tanto e in tante cose. Vero che a volte il risultato a volte non lo dimostra, ma qual è la partita in cui abbiamo avuto problemi di organizzazione, tattica o in cui l'altra squadra è stata molto migliore? Dalla prima giornata, non me ne ricordo onestamente. In generale ricordo una squadra, il Liverpool: non abbiamo avuto possibilità. Altre non ne ricordo. Ci sono state altre cose che l'hanno fatte vincere e che noi abbiamo sbagliato. Altre non ne ricordo. Continuo a dirlo, penso che tutti lo capiamo. I giocatori lo dicono, non io: è questione di testa e atteggiamento. Questo è il principale problema fino a oggi. Lavoriamo con tante cose per migliorare. Stiamo cercando di avere uno spirito di squadra forte, non lo siamo già".